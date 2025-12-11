عاجل/ قائمة المنتخب الوطني المدعوة لكان المغرب 2025..

أعلن الناخب الوطني سامي الطرابلسي عن قائمة اللاعبين المدعوين لكأس امم افريقيا المقررة بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 الى غاية يوم 18 جانفي 2026.
و في ما يلي القائمة المدعوة:
حراسة المرمى أيمن دحمان – بشير بن سعيد – نور الدين فرحاتي – صبري بن حسن
الدفاع ياسين مرياح – منتصر الطالبي – ديلان برون – آدم عروس – نادر الغندري – محمد بن علي – يان فاليري – على العابدي – مرتضى بن وناس – على معلول
وسط الميدان إلياس السخيري – حسام تقا – فرجاني ساسي – إسماعيل الغربي – محمد الحاج محمود – حنبعل المجبري – نعيم السليتي – محمد على بن رمضان
الهجوم إلياس سعد – إلياس العاشوري – سبستيان تونكتي – فراس شواط – حازم المستورى – سيف الدين الجزيري
يشار إلى أن المنتخب الوطني سيخوض كان المغرب في مجموعة تضم أوغندا وتنزانيا ونيجيريا.
وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب :
تونس – أوغندا يوم 23 ديسمبر
تونس – نيجيريا يوم 27 ديسمبر
تونس – تنزانيا يوم 30 ديسمبر