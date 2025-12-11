عاجل/ قائمة المنتخب الوطني المدعوة لكان المغرب 2025..

الممثلة ليلى الشابي تمثل اليوم امام القضاء من أجل هذه التهمة..#خبر_عاجل

2025/12/11 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

أعلن الناخب الوطني سامي الطرابلسي عن قائمة اللاعبين المدعوين لكأس امم افريقيا المقررة بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 الى غاية يوم 18 جانفي 2026.

و في ما يلي القائمة المدعوة:
حراسة المرمى أيمن دحمان – بشير بن سعيد – نور الدين فرحاتي – صبري بن حسن
الدفاع ياسين مرياح – منتصر الطالبي – ديلان برون – آدم عروس – نادر الغندري – محمد بن علي – يان فاليري – على العابدي – مرتضى بن وناس – على معلول
وسط الميدان إلياس السخيري – حسام تقا – فرجاني ساسي – إسماعيل الغربي – محمد الحاج محمود – حنبعل المجبري – نعيم السليتي – محمد على بن رمضان
الهجوم إلياس سعد – إلياس العاشوري – سبستيان تونكتي – فراس شواط – حازم المستورى – سيف الدين الجزيري
يشار إلى أن المنتخب الوطني سيخوض كان المغرب في مجموعة تضم أوغندا وتنزانيا ونيجيريا.
وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب :
تونس – أوغندا يوم 23 ديسمبر
تونس – نيجيريا يوم 27 ديسمبر
تونس – تنزانيا يوم 30 ديسمبر

