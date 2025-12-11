العثور على جُثّتي شابين توفيا في ظروف غامضة..#خبر_عاجل

الممثلة ليلى الشابي تمثل اليوم امام القضاء من أجل هذه التهمة..#خبر_عاجل

عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس..

اختراق هاتفك بات أسهل مما تتوقع.. خبراء يحذرون..#خبر_عاجل

مشروع مستشفى الملك سلمان: تسليم الأرض.. وهذا موعد انطلاق الاشغال..#خبر_عاجل

2025/12/11 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, سياسة


تحول صباح اليوم الخميس وفد من شركتي المقاولات السعودية والتونسية المكلفتين بإنجاز مستشفى سلمان بن عبد العزيز الى مدينة القيروان وذلك لإمضاء عقد تسليم الأرض المخصصة لإنشاء المؤسسة الصحية بحضور ممثلة عن وزارة الصحة ومختلف الأطراف المعنية .
وتم الاطلاع على موقع المشروع واعطاء إشارة انطلاق الاشغال الذي سيكون في منطقة المنصورة من معتمدية القيروان الجنوبية بتكلفة 85 مليون دولار كهبة من صندوق السعودي للتنمية و60 مليون دولار كهبة سعودية.
من جهته اكد ممثل شركة المقاولات السعودية المكلفة بإنجاز مشروع مستشفى سلمان بن عبد العزيز بالقيروان خالد القصبي في تصريح لاذاعة ديوان اف ام، ان الأشغال ستنطلق غدا بالتنسيق مع السلطات التونسية وتتواصل على امتداد 36 شهرا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn