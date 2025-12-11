مشروع مستشفى الملك سلمان: تسليم الأرض.. وهذا موعد انطلاق الاشغال..#خبر_عاجل



تحول صباح اليوم الخميس وفد من شركتي المقاولات السعودية والتونسية المكلفتين بإنجاز مستشفى سلمان بن عبد العزيز الى مدينة القيروان وذلك لإمضاء عقد تسليم الأرض المخصصة لإنشاء المؤسسة الصحية بحضور ممثلة عن وزارة الصحة ومختلف الأطراف المعنية .

وتم الاطلاع على موقع المشروع واعطاء إشارة انطلاق الاشغال الذي سيكون في منطقة المنصورة من معتمدية القيروان الجنوبية بتكلفة 85 مليون دولار كهبة من صندوق السعودي للتنمية و60 مليون دولار كهبة سعودية.

من جهته اكد ممثل شركة المقاولات السعودية المكلفة بإنجاز مشروع مستشفى سلمان بن عبد العزيز بالقيروان خالد القصبي في تصريح لاذاعة ديوان اف ام، ان الأشغال ستنطلق غدا بالتنسيق مع السلطات التونسية وتتواصل على امتداد 36 شهرا.