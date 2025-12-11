التقرير المالي لأسطول الصمود: المسدّي تتوجّه الى محكمة المحاسبات..#خبر_عاجل

العثور على جُثّتي شابين توفيا في ظروف غامضة..#خبر_عاجل

2025/12/11 أهم الأخبار, تونس, سياسة


توجهت النائب بالبرلمان فاطة المسدي بمراسلة إلى رئيس محكمة المحاسبات طلبت من خلالها فتح تدقيق مالي لمبادرة جمع التبرعات لأسطول الصمود.
وطالبت المسدي، حسبما نشرته على صفحتها على فايسبوك، اليوم الخميس، بفتح تدقيق أولي أو مراجعة كاملة في الحسابات والتقارير المالية المتعلقة بهذه المبادرة مع التأكد من احترام جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها لجمع التبرعات وإدارة الأموال.
ودعت المسدي إلى إعلامها بنتائج التدقيق أو الإجراءات التي ستتخذوها المحكمة في هذا الشأن.
بشكل ان عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود محمد أمين بالنور كشف، أمس الأربعاء، عن التقرير المالي للأسطول مبينا أن حجم التبرعات بلغ 1.8 مليون دينار.

