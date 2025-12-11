عاجل/ وفد حكومي جزائري يصل الى تونس..

استقبلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 بالجناح الرئاسي لمطار تونس قرطاج الدولي، الوزير الأول الجزائري سيفي غريب الذي حل بتونس في زيارة رسمية تمتد ليومين، وذلك للإشراف المشترك على أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية والمنتدى الاقتصادي المنتظم بمناسبة هذه الدورة.

ويأتي انعقاد اللجنة الكبرى المشتركة تجسيداً لحرص رئيس الجمهورية قيس سعيّد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تطوير علاقات التعاون والجوار والارتقاء بها لخدمة المصالح المشتركة وترسيخ قيم التضامن والتكامل بين البلدين.

ويرافق الوزير الأول الجزائري وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، ووزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب. كما يضم الوفد وزراء الصناعة يحي بشير، والمالية عبد الكريم بوالزرد، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين المهدي وليد، والصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، والرياضة وليد صادي.