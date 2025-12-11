بعد احتجاجات واسعة: رئيس وزراء بلغاريا يستقيل من منصبه..#خبر_عاجل

جريمة مروعة: ينهي حياة زوجته الحامل بعد 4 أشهر من الزواج..

2025/12/11 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة


أعلن رئيس الوزراء البلغاري روسين جيليازكوف، الخميس، استقالته قبل التصويت على الثقة في حكومة الائتلاف الثلاثي، الذي دعت إليه المعارضة
وبرر جيايازكوف في كلمة بالبرلمان، سبب الاستقالة بتزايد السخط الاجتماعي في البلاد.
وقال: “نريد أن نتحرك بما يتوافق مع تطلعات المجتمع، إذ تنبع السلطة من إدارة الشعب، ودعوات الاستقالة رفعها الشباب وكبار السن على حد سواء، يجب دعم هذه الطاقة الشعبية وتشجيعها”.
وتجمع عشرات الآلاف في أنحاء بلغاريا، الأربعاء، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، حيث اتهم المتظاهرون الحكومة بالفساد.

