داعيا السلطات الى التدخّل: التيار الشعبي يكشف عن حملات تحريض ضد عائلة الشهيد البراهمي..#خبر_عاجل

عبر حزب التيار الشعبي، في بيان اصدره اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، عن تضامنه ودعمه الكامل لعائلة الشهيد محمد براهمي ضد ما اعتبرها حملات التحريض والتشويه التي يشنها تنظيم الاخوان المسلمين وكل اتباعه.

وأعلن الحزب عن الشروع في رفع شكاوى ضد “هذه المجاميع” لمحاسبتها خاصة أمام صمت النيابة العمومية، مطالبا السلطات بأخذ حملة التحريض على محمل الجد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ومحاسبة كل من يقف وراءها وتشديد الحماية الأمنية لأرملة الشهيد وكل أفراد عائلته.

ودعا حزب التيار القوى الوطنية التقدمية إلى إدانة هذا “التحريض الإرهابي” الذي قال إن “قوى الفساد والإرهاب” تسعى من خلاله الى إعادة البلاد الى مربع العنف والتحريض بعد ان فقدوا كل مراكز نفوذهم وإمتيازاتهم وسقوط كل رهاناتهم وفق نص البيان.