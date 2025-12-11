بداية من اليوم: إنطلاق صرف هذه المنح الاجتماعية..#خبر_عاجل



أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن انطلاقها، بداية من اليوم 11 ديسمبر 2025، في صرف الدفعة الأولى من المنح العائلية المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة، وذلك بعنوان السداسي الأول لسنة 2025.

ويأتي هذا الإجراء حسب الوزارة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية وعملاً بأحكام الأمر عدد 426 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، والمتعلق بإسناد منحة عائلية لفائدة الأطفال ضمن الفئة العمرية المذكورة.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية أصدرا في شهر نوفمبر الماضي قرارًا مشتركًا يتعلّق بضبط شروط إسناد المنحة العائلية بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.

وينصّ القرار على أن المنحة تُسند حصريًا للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل المتمتعة بالمنافع الاجتماعية وفق سجلّ المعطيات الاجتماعية المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019، المتعلق بإحداث سجل وطني موحّد للفئات المعوزة ومحدودة الدخل.

وتُستثنى من الانتفاع بهذه المنحة الأسر محدودة الدخل المنخرطة في أحد أنظمة الضمان الاجتماعي.

وحدّد القرار قيمة المنحة بـ 30 دينارًا شهريًا عن كل طفل تتراوح سنّه بين 6 و18 سنة ويكون في كفالة الأسرة