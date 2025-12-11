4 حرّاس مرمى في قائمة المنتخب للـ”كان”: هكذا علّل الطرابلسي اختياراته..

علق مدرب المنتخب التونسي سامي الطرابلسي على توجيه الدعوة لأربعة حراس مرمى في قائمة المنتخب الوطني الذي سيشارك في منافسات البطولة القارية التي ستقام من 21 ديسمبر الجاري الى 18 جانفي القادم.

وعلّل الطرابلسي خياره بأنه يرى، وفق الأسماء التي انتقاها، أنه يمتلك ثلاثة حلول على أقل تقدير في كل مركز، فتوجه صوب اضافة صبري بن حسن كخيار رابع بالإضافة الى الثلاثي الذي شملته قائمة كأس العرب (ايمن دحمان والبشير بن سعيد ونور الدين الفرحاتي) تحسبا لاي طارئ فني او صحي طيلة مجريات البطولة.

وأكد الطرابلسي نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه رسم ملامح مجموعة تتألف من اللاعبين الذين وصفهم بالأجدر والأقدر حاليا على تقديم الاضافة اكثر من غيرهم، مضيفا أن الوقت لم يحن بعد لعدد من العناصر الواعدة لتعزيز صفوف منتخب “نسور قرطاج”، على غرار سليم بوعسكر حارس مرمى نادي روما الايطالي وخليل العياري جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منوها باللاعبين اللذين وصفهما بمستقبل المنتخب، مؤكدا انهما يختزنان امكانيات فنية هامة، ليشير الى انهما مدعوان الى كسب مزيد من الخبرة والنضج ومزيد اثبات مكانتهما صلب فريقيهما.

وأردف ان المجازفة ببعض العناصر الشابة في مواعيد تتسم بالجدية التامة، دون سابق تجارب تذكر مع منتخب الاكابر، قد تعود بالوبال على بقية مسيرتهم الكروية، وفق تقديره.