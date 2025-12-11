عاجل/ العثور على جثتي شابين مفقودين في هذه الجهة وفتح تحقيق في القتل العمد

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين بفتح بحث تحقيقي من أجل جريمة القتل العمد مع سابقية القصد، إثر العثور على جثتي شابين مفقودين منذ شهر نوفمبر المنقضي وعليهما آثار عنف.

وبين الناطق الرسمي باسم المحكمة ومساعد وكيل الجمهورية توهامي بسيسة، لـ “ديوان أف أم”، ان تفاصيل الحادثة، تعوظ إلى إبلاغ مواطن من معتمدية بني خداش السلطات الأمنية عن انبعاث روائح كريهة من أرض فلاحية على ملك خواص، حيث تحول قاضي التحقيق رفقة ممثل النيابة العمومية والمصالح الأمنية إلى عين المكان، ليتبين أن الجثتين طُمرتا داخل حفرة وتحملان آثار عنف.

وأوضح المصدر القضائي أن الجثتين تعودان للشابين اللذين كانا محل تفتيش من قبل المصالح الأمنية ببن قردان إثر بلاغ من عائلتيهما حول فقدانهما منذ شهر، مشيراً إلى أنه قد تمت إحالة الجثتين على الطب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.