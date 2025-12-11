عاجل/ أعوان فسفاط قفصة يدخلون في إضراب مفتوح

دخل عدد من أعوان شركة فسفاط قفصة، مساء اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، في اعتصام مفتوح داخل المقر الاجتماعي للشركة، وذلك بدعوة من الجامعة العامة للمناجم والنقابات الأساسية لقطاع الفسفاط.

وياتي هذا التحرّك على خلفية “مماطلة من قبل الإدارة العامة للشركة في الردّ على مراسلات الطرف النقابي، والمتعلقة بتفعيل الاتفاقيات الممضاة سابقًا مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ورئاسة الحكومة”، حسبما اكدته الكاتبة العامة لجامعة المناجم، ريم هلال، في تصريح لديوان أف أم.

وأشارت هلال إلى أنّ الأعوان عازمون على مواصلة الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ التعهّدات مؤكّدة أن الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير، وفق تعبيرها.