ستمكّن من إحداث 1729 موطن شغل: مشاريع استثمارية جديدة في تونس..#خبر_عاجل

أعلن صندوق الاستثمار من أجل التوظيف اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 عن توقيع ثلاثة اتفاقيات تمويل جديدة لثلاثة مشاريع استثمارية في تونس، ستمكن من إحداث 1729 موطن شغل في تونس.

وتولى الصندوق أمس الإربعاء مع ممثلي المشاريع الثلاثة توقيع اتفاقيات لتمويل وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية في تونس.

وتعلّق الأمر بشركة مختصّة في تصنيع المنتجات التجميلية ومنتجات النظافة، ويتمثل المشروع في بناء مصنع جديد بهدف زيادة القدرة الإنتاجية الحالية. وتقدر ميزانية المشروع 7،7 مليون أورو، موزّعة إلى منحة، بقيمة 1 مليون أورو، ومساهمة ذاتية بقيمة 6،7 مليون أورو. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 150 موطن شغل جديد.

وتقوم الشركة الثانية المختصة في الخدمات الهندسية، التّي تعد المزوّد الرئيسي لخدمات الاعلامية لفائدة حرفاء دوليين، بتطوير برمجيات معالجة الإشارات والتحكم في الأنظمة الميكاترونية للسيّارات الحديثة.

وتقدر استثمارات الشركة ب5،49 مليون أورو في بناء مقرّها الجديد في صفاقس. ويساهم صندوق الاستثمار من أجل التوظيف ب1،35 مليون أورو، ما يمثل 25 بالمائة من الكلفة. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في إحداث 350 موطن شغل جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويتعلق الاستثمار الثالث بالوكالة العقارية الصناعية، التّي تعتزم الوكالة تهيئة منطقة صناعية جديدة في رأس المرج من ولاية المنستير، بإمكانها استيعاب حوالي 53 مؤسسة صناعية على مساحة تقدّر بـ39 هكتارا، مع توفير كل البنية التحتية اللازمة من طرقات وتزويد بالكهرباء والمياه والمساحات الخضراء. وتبلغ قيمة الاستثمارات الجملية 6،9 مليون أورو، يساهم صندوق الاستثمار من أجل التوظيف، ب3،59 مليون أورو، لتمويل كلفة التهيئة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 1229 موطن شغل جديد.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمار من أجل التوظيف هو آلية استثمارية تمّ إنشاؤها من قبل بنك التنمية الألماني في إطار المبادرة الخاصة “العمل اللائق من أجل انتقال عادل”، التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية.