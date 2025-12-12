تفكيك شبكة لتدليس أختام إدارات عمومية من أجل التحيّل..ما القصة..؟! ‎

تمكنت فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بغار الدماء (ولاية جندوبة) من تفكيك شبكة مختصة في التدليس و التحيل و إيقاف شخصين و حجز اختام لمؤسسات عمومية و بطاقات مهنية مزورة .

و جاءت العملية اثر ورود معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص، وهو أصيل ولاية جندوبة، بتوزيع وصولات تبرع بولاية بن عروس لبناء جامع بمعتمدية غار الدماء.

و بعد التحري من قبل فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بغار الدماء تم التعرف على هوية موزع الوصولات و اتضح انه يتم استخراجها من مطبعة من ولاية جندوبة.

و بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تمت مداهمة المطبعة و حجز 30 ختما لمؤسسات ادارية عمومية ( الولاية – بلدية جندوبة – التعريف بالامضاء – أختام بنكية – وكالة الفحص الفني بالكاف – الشؤون الاجتماعية بجندوبة – عدول تنفيذ …) كما تم كذلك حجز أكثر من 30 بطاقة مهنية لعملة مزورة .

و بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بايقاف صاحب المطبعة و موزع الوصولات المزيفة و أذنت لفرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بغار الدماء بمباشرة قضية موضوعها التحيل و التدليس و استخراج اختام لمؤسسات عمومية و سيتم بعد استيفاء التحقيق عرض الموقوفين على أنظار القضاء من أجل ما نسب إليهما، وفق ما أوردته اذاعة “الجوهرة أف أم”.