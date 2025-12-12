كأس القارات للأندية -قطر 2025: فلامنغو البرازيلي يواجه بيراميدز المصري في نصف النهائي غدا السبت

يواجه نادي فلامنغو البرازيلي، غدا السبت، بيراميدز المصري في مواجهة كأس التحدي ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم قطر 2025 التي يستضيفها ملعب أحمد بن علي.

وسيلتقي الفائز من المواجهة في النهائي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل رابطة أبطال أوروبا في السابع عشر من ديسمبر الجاري.

وتكتسب المواجهة بين فلامنغو بطل كأس ليبرتادوريس وبيراميدز بطل رابطة أبطال إفريقيا، أهمية خاصة للفريقين حيث يسعى كل منهما للعبور للمشهد الختامي وتحقيق اللقب.

ويأمل فلامنغو المتوج مؤخرا بلقب البطولة البرازيلية لكرة القدم تحقيق لقبه الثاني في تاريخه حينما أحرز لقب نسخة عام 1981، وحال نجح بالتتويج في النسخة الحالية فسوف يضيف لقبا خامسا لأمريكا الجنوبية.

ويبرز في تشكيلة المدرب فيليبي لويس مجموعة مميزة من اللاعبين، في مقدمتهم جيورجيان دي أراسكايتا صاحب ثنائية الفوز على كروز أزول المكسيكي في “دربي” الأمريكيتين إلى جانب ليو بيريرا وأليكس ساندرو والجناح صامويل لينو والمهاجم الكولومبي خورخي كاراسكال.

وحجز فلامنغو مكانه في كأس القارات للأندية بعد تتويجه مؤخرا بلقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه على حساب مواطنه بالميراس.

ومن جانبه، يجد بيراميدز المصري بطل كأس مصر 2024 نفسه أمام اختبار صعب ويعد الأهم في مسيرته منذ تأسيسه، وفرصة ذهبية لكتابة فصل جديد في حضور الأندية المصرية على الساحة العالمية، قبل خطوة واحدة من نهائي تاريخي أمام باريس سان جيرمان.

ويقود تشكيلة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش عدد من أبرز لاعبي الفريق، وهم أحمد الشناوي ومحمد حمدي ومهند لاشين ومصطفى فتحي، إلى جانب المهاجم الكونغولي البارز فيستون ماييلي.

كما بات المهاجم مروان حمدي جاهزا بعد خروج منتخب مصر المبكر من بطولة كأس العرب قطر، فيما يُنتظر أن يشارك لاعب الوسط وليد الكرتي رغم وجوده مع منتخب المغرب في البطولة.

وكان بيراميدز قد حجز مقعده في البطولة عقب فوزه على أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف لواحد في كأس القارات خلال شهر سبتمبر الماضي.

واستضافت دولة قطر النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد العام الماضي، والتي شهدت تتويج ريال مدريد الإسباني باللقب، ويعد النادي الإسباني أكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 4 تتويجات من أصل 6 نهائيات خاضها في الفترة من 1960 إلى 2024، وتوجت 4 أندية أخرى برصيد 3 مرات لكل فريق، وهي: بوكا جونيورز الأرجنتيني، وميلان الإيطالي، بالإضافة إلى الثنائي الأوروغوياني بينارول وناسيونال مونتيفيديو.