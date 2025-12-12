عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف قوة الرضوان..

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، مناطق في شمال الليطاني، طالت مرتفعات الريحان والمحمودية ومحيط بيسارية وقاقعية وتبنا، وبين بلدتي زرارية وأنصار جنوب لبنان بالتوازي مع غارات طالت وادي زلايا في البقاع الغربي.

ولاحقاً أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مجمع تدريب لقوة الرضوان وأهدافاً أخرى تابعة لحزب الله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن غارات استهدفت مجمع تدريب وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، بغية تدريب وتأهيل عناصرها.

وتابع البيان موضحاً أنه في مطلع الأسبوع “أغار الجيش على مجمع تدريب آخر لحزب الله، وقد شملت التدريبات والتأهيلات التي خضع لها عناصر الوحدة تدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية..”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي وضع خططاً لشنّ هجوم واسع النطاق على أهدافٍ لحزب الله في لبنان، في حال فشلت جهود الحكومة والجيش اللبناني في نزع سلاح الحزب.

قبل ذلك، كشفت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، عن تلقي حزب الله رسالة أميركية عبر وسطاء.. وَضعت مهلة أخيرة لنزع سلاح الحزب عند بداية ألفين وستة وعشرين، وإلا سيكون هناك هجوم إسرائيلي واسعُ النطاق.

وقبل أيام، نفّذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف سهل مرجعيون في جنوب لبنان، واستهدفت أطراف بلدة يارون الجنوبية برشقات نارية رشاشة.

وأعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة يارون ونفّذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف سهل مرجعيون من مركزه المستحدث في حمامص في جنوب لبنان.

كما نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح في جنوب لبنان على علو متوسط، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان وبدأ سريانه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأسفرت الغارات منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية خلال الفترة الممتدة بين 28 نوفمبر 2024 وحتى 27 نوفمبر 2025 عن مقتل 335 شخصاً وجرح 973 آخرين.

“العربية.نت”