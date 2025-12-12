عاجل/ محاكمة الغنوشي وقياديين من النهضة..هذا ما قرره القضاء..

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة إلى جلسة يوم 16 جانفي المقبل استجابة لطلب بعض المتهمين المحالين بحالة سراح لتمكينهم من إنابة محامي للترافع عنهم فيما رفض الغنوشي ومتهم ثان مودع بالسجن حضور جلسة المحاكمة .

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، بعضهم بحالة إيقاف وآخرين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وغيرها من التهم وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.