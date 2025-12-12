حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..

عاجل/ نشرة متابعة للوضع الجوي خلال هذه الليلة وصباح الغد

2025/12/12

تنظم جمعية لكلنا يد وحدة بالشراكة مع ودادية موظفي وأعوان بلدية باردو ومركز الصحة الاساسية قصر السعيد، غدا السبت، حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون، وذللك بالمسبح البلدي بباردو

وتأتي هذه الحملة التي تحمل شعار ” صحتك تهمنا..نحبك تعيش “في اطار دعم الوقاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية لكافة المواطنين من مختلف الاعمار

وتهدف هذه المبادرة الصحية الى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين في المنطقة على الفحص المبكر حفاظا على صحتهم وسلامتهم

وتتضمن القافلة اجراء فحوصات أولية للتقصي المبكر عن سرطان القولون وقياس ضغط الدم وقياس السكري وتقديم الاستشارات الطبية والنصائح الوقائية

