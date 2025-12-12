عاجل/ منظمة الهجرة الدولية تحذر من تعرض النازحين في غزة للخطر وسط منع دخول إمدادات الطوارئ..

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة معرضون لاحتمال غمر مياه الأمطار الغزيرة لخيامهم وملاجئهم في ظل منع دخول المواد المستخدمة في بناء أماكن الإيواء والأكياس التي يمكن ملؤها بالرمل من دخول القطاع.

وذكر مسؤولون في وزارة الصحة بقطاع غزة أن الأمطار الغزيرة اجتاحت القطاع أمس الخميس، مما أدى إلى غرق مئات الخيام التي تؤوي عائلات شردتها الحرب التي استمرت عامين، وأدت إلى وفاة رضيعة بسبب تعرضها للبرد القارس.

وقالت المنظمة إن ما يقرب من 795 ألف نازح معرضون للمخاطر المحتملة جراء السيول في المناطق المنخفضة المليئة بالأنقاض حيث تعيش العائلات في ملاجئ غير آمنة. وأضافت المنظمة أن عدم توافر صرف صحي أو إدارة للنفايات يزيد من احتمالات تفشي الأمراض.

وأوضحت المنظمة أن المواد اللازمة للمساعدة في دعم أماكن الإيواء مثل الأخشاب والخشب الرقائقي (الأبلكاش) وكذلك أكياس الرمل ومضخات رفع المياه تأخر وصولها لغزة وسط استمرار فرض القيود.

وتقول إسرائيل إنها تفي بالتزاماتها وتتهم المنظمات بعدم الكفاءة وبالفشل في منع سرقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للمساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.