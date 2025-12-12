السفير الأمريكي يوضّح بشأن العلاقات التونسية الأمريكية..#خبر_عاجل



اكد سفير، الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، بيل بازي، بأن العلاقات الثنائية بين تونس وامريكا جيدة جدا، مشيرا الى انه سيسعى الى مزيد دعم هذه العلاقات.

وقال السفير في تصريح لاذاعة الديوان أف أم اليوم الجمعة، إن ذلك يمثل خطوة جيدة جدا لتعزيز التعاون والشراكة بين تونس وأمريكا.

وياتي هذا على هامش افتتاح شركة “فيستيون”، المتخصصة في مجال تكنولوجيا الاتصال لمركزها التقني الجديد في تونس.

ويعتبر المركز الذي تم افتتاحه اليوم لشركة “فيستيون”، هو مركز هندسي متقدم ومن المنتظر أن يوفر 200 وظيفة عالية القيمة في مجال إلكترونيات السيارات.

ويأتي هذا التوسع بعد عام واحد فقط من تدشين المصنع الجديد للشركة في برج السدرية الذي مثل استثمارا بـ65 مليون دولار وساهم في تشغيل 700 تونسي.