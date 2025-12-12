بعد مصادقتهم على نظام تقاعدهم: تقليص أجور النواب بهذه القيمة

عاجل/ مصابون في حادث مرور مروّع

2025/12/12 أهم الأخبار, تونس, سياسة


تنعقد هذه الايام بولاية سوسة، أشغال الدورة 39 لأيام المؤسسة.
وفي تصريح نقلته اذاعة الديوان اليوم الجمعة، قال نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان، إن أجور النواب ستتقلص بـ 488 دينارا شهريا بداية من جانفي المقبل، وذلك بعد مصادقتهم على مقترح مراجعة نظام تقاعدهم.
وأوضح شوشان أن النواب يتحصلون على أجر أساسي قدره ألفا دينار و منحة قدرها ألف دينار مبينا أن الخصم بعنوان أنظمة التقاعد كان على قاعدة الأجر الأساسي.
وابرز أن مراجعة نظام تقاعد النواب تمثلت في إخضاع المنحة و الاجر الأساسي للحجز بعنوان التقاعد وذلك على أساس نسب تصاعدية لجرايات التقاعد كلما زاد عدد الدورات للنائب.

