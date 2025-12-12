السجن 130 عاما ضد معلّم تحرّش بتلاميذه

هزّ حكم قضائي الأوساط الحقوقية في تركيا في قضية يعتبرها المدافعون عن حقوق الإنسان “فضيحة” تتطلب فرض الرقابة على المنشآت التعليمية الخاصة في البلاد، وفق ما أورد إعلام تركي.

وفي التفاصيل، قضت الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية في ولاية كوجالي التركية بالحبس مدّة 130 عاماً بحق مدرس يدعى م.أ بزعم الاستغلال الجنسي لستة طلاب داخل مدرسة خاصة.

ولم تقدم المحكمة على خفض عقوبة المتهم، الذي تمت تبرئته من تهمة “تهديد” الأطفال.

وحضر الجلسة المدرس الذي يبلغ من العمر 45 عاماً وعائلات الضحايا ومحاميهم.

وطالبت عائلات الضحايا بأقصى عقوبة للمدرس، مشيرة إلى استمرار شكواهم، الأمر الذي تطرّق إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد والذين يطالبون بفرض عقوباتٍ مشددة على المتهم.

وذكر محامو الضحايا أن المتهم استغل الأطفال لأكثر من عامين، مطالبين بتطبيق الحد الأقصى من التهم الموجهة إليه عن كل طفل وعدم تطبيق أي خفض في العقوبات.

في المقابل، طلب محامو المتهم إعادة النظر في طلباتهم لإجراء تحقيق ميداني واستجواب الشهود، أو تبرئة المدعى عليه من التهم الموجهة إليه في حال عدم الموافقة على ذلك.

وزعم المشتبه بهم أن الروايات لا تعكس الحقيقة وأنه لم يتقرب جنسياً من أحد، على العكس من الرواية الرسمية لذوي الضحايا.

العربية.نت