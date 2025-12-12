عاجل/ البيولوجيون يدعون الـ”كنام” الى خلاص مستحقات المخابر الطبية

دعت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص في بيان اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” إلى احترام التزاماته التعاقدية وتسديد مستحقات المخابر الطبية دون تأخير.

وأفادت النقابة أن الصندوق قد تأخر في خلاص مستحقات المخابر لمدة تتراوح بين خمسة وستة أشهر، في خرق متكرر للاتفاقية التعاقدية، مما جعل هذه المخابر غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين ومصالح الجباية والضمان الاجتماعي، وفق نص البيان. واعتبرت أن هذا الوضع يهدّد استمرارية نشاط المخابر وقدرتها على تقديم خدمات ذات جودة للمرضى.

ونبهت إلى أن أي اضطراب في خدمات المخابر الطبية الخاصة ينعكس مباشرة على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، باعتبار أن البيولوجيا الطبية تمثل ركيزة أساسية في التشخيص والمتابعة والوقاية من الأمراض.

كما أشارت إلى عدم التزام الصندوق بتحيين النظام الأساسي لتعويض تكاليف التحاليل الطبية، كما تنص على ذلك الاتفاقية الإطارية، بما يتماشى مع مقتضيات القائمة الجديدة للأعمال الطبية الصادرة عن وزارة الصحة بالرائد الرسمي.

ودعت النقابة إلى ضرورة تحيين هذا النظام وفق القائمة الجديدة للتحاليل الطبية بما يتناسب مع تكلفتها الحقيقية، بالإضافة إلى فتح حوار شامل وجاد وفوري يجمع كل المتدخلين في قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية لإيجاد حلول عاجلة ودائمة وجذرية لهذه الأزمة.

وذكرت النقابة بأن الاتفاقية القطاعية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض تنتهي بنهاية السنة الحالية، ولم يتم تجديدها إلى حد الآن، رغم حرص النقابة على التواصل المستمر مع الصندوق منذ بداية السنة للتفاوض حولها وحول بقية الإشكاليات المطروحة، حرصا على ضمان استمرارية الخدمة الصحية والدفاع عن حقوق المرضى والمهنيين من أجل نظام صحي عادل وفعال ودائم يضمن سلامة المواطن ويلتزم بقواعد المهنة