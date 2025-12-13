استشهاد نحو 1000 مريض في غزة وهم ينتظرون الإجلاء الطبي..#خبر_عاجل

شاكرا تونس.. وهبي الخزري يعلن الاعتزال

2025/12/13 أهم الأخبار, سياسة, فلسطين

قال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة، نقلا عن السلطات الصحية في غزة، إن نحو 1092 مريضا في قطاع غزة استشهدوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي بين جويلية 2024 و28 نوفمبر 2025.
وذكر بيبركورن أنه من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الرقم الحقيقي وغير ممثل بشكل كامل، لأنه يعتمد فقط على الوفيات المبلغ عنها.
وتابع أن “منظمة الصحة العالمية دعت المزيد من الدول إلى استقبال مرضى من غزة، وعودة عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.

سكاي نيوز

