بعد أسابيع من افتتاحه: أمطار تُغرق المتحف المصري الكبير



علقت وزارة السياحة والآثار المصرية، على فيديوهات متداولة تظهر إغراق مياه الأمطار لبهو المتحف المصري الكبير، وأخرى تظهر تلفا في الأرضيات، وذلك بعد أقل من 6 أسابيع على افتتاحه.

وردت الوزارة في بيان، على “الملاحظات المتعلقة ببعض الأرضيات الخارجية للمتحف”، مؤكدة أن “هذه الملاحظات البسيطة ناتجة عن التجهيزات والديكورات التي تم إقامتها لفعالية افتتاح المتحف ويجري حاليا العمل على إصلاحها في ضوء الاتفاق المبرم مع الشركة المنفذة لحفل الافتتاح وفقا لخطة زمنية محددة وعلى مراحل متتالية”.

وشدد المتحف على “الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المعتمدة” خلال إصلاح الأرضيات “وبما يضمن عدم التأثير على حركة الزيارة أو تجربة الزائرين، وإعادة جميع العناصر إلى حالتها الأصلية”.

وحول الجدل بشأن تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف المصري الكبير، أوضحت الوزارة أن “تصميم بهو المتحف جاء وفق رؤية معمارية تعتمد على وجود فتحات في السقف بشكل هندسي يسمح باستدامة دخول الإضاءة والتهوئة الطبيعية إلى داخل البهو”، مضيفة أن “تسرب كميات محدودة من مياه الأمطار إلى البهو في أثناء هطولها يعد أمرًا متوافقا مع التصميم ومتوقعًا في مثل ذات الوقت من العام”.

وأكدت الوزارة أن المتحف المصري الكبير يواصل استقبال زائريه بانتظام وفقا لمواعيد العمل الرسمية المعمول بها منذ افتتاحه للجمهور في يوم 4 من نوفمبر الماضي، دون أي تغيير، وأن حركة الزيارة تسير بصورة طبيعية ومنظمة.

ونوهت بأن “المتحف شهد منذ افتتاحه إقبالا ملحوظا من الزائرين المصريين والأجانب، بما يعكس الاهتمام الكبير بهذا المشروع الحضاري الفريد”، موضحة أن متوسط عدد الزائرين بلغ حتى الآن 15 ألف زائر يوميا، “وهو ما يتناسب مع الطاقة القصوي لاستيعاب الزائرين والكثافة في مختلف أوقات الزيارة” وفق البيان.

وافتتحت مصر المتحف الكبير الذي صمم ليكون أكبر متحف في العالم يحوي آثار حضارة واحدة، مطلع نوفمبر الماضي في حفل ضخم حضره عدد من كبار الشخصيات حول العالم.

روسيا اليوم