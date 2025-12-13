تنظيم منتدى للصحة النفسية للمراهقين بهذه الولاية

ينظم نادي التنمية الذاتية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس بالتعاون مع جمعية مودة للتنمية الأسرية فرع تونس،يوم الأربعاء 17 ديسمبر الجاري، منتدى الصحة النفسية للمراهقين.

ويهدف المنتدى التوعوي الذي يشارك فيه خبراء في التربية والمجال الاجتماعي وعلم النفس الى التباحث والنقاش حول علاقة التلميذ المراهق بالاولياء والمربين وكيفية بناء علاقة صحية ومتوازنة داخل الاسرة والمجتمع، حسبما نقلته الاذاعة الوطنية.

ويتضمن البرنامج ورشات حول ” المراهق بين مشاكل النمو والاحتياجات النفسية…أدوات للفهم والتدخل” و” الادمان لدى المراهقين…بين السلوك المرئي والفعل الخفي” و” فن التعامل مع المراهق في المؤسسة التربوية والأسرية ” .

وسيتم، أيضا الاستماع الى قصة نجاح لتجربة تربوية حول كيفية احتواء مراهقين وتغيير مسار حياتهم.