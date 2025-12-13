عاجل/ وزير الخارجية يتوجّه الى السعودية

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الوفد التونسي المشارك في فعاليات الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، المنعقد بالرياض يومي 14 و15 ديسمبر 2025، تحت شعار: “تحالف الحضارات.. عقدان من الحوار من أجل الإنسانية – النهوض بعصر جديد من الاحترام والتفاهم المتبادلين في عالم متعدد الأقطاب”

ويمثّل المنتدى وفق بلاغ صادر السبت 13 ديسمبر، عن وزارة الشؤون الخارجية مناسبة دوليّة رفيعة المستوى لاستعراض دور التحالف في دعم السلم والأمن الدوليين، وتقييم مسار الحوار بين الثقافات والحضارات خلال العقدين الماضيين، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بمواجهة تنامي خطاب الكراهية والتعصب وتعزيز قيم التفاهم والاحترام المتبادل.

كما يتيح المنتدى فرصة للتباحث حول التحديات العالمية الماثلة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والمساعي الخيّرة التي تعزّز فرص التعايش والتضامن الإنساني وتدعم روح الوقاية من النزاعات وتكرّس ثقافة السلام.

وتعتبر هذه المشاركة امتدادا للندوة الدوليّة التي احتضنتها تونس يوم 17 نوفمبر الماضي حول “تفعيل دور تحالف الأمم المتّحدة للحضارات في دعم السلم والأمن الدوليين”، والتي شكّلت محطّة تحضيريّة مهمّة لهذا المنتدى وأسهمت في بلورة رؤية مشتركة حول سبل تعزيز دور التحالف الحضاري في مواجهة التحدّيات الرّاهنة وفق البلاغ ذاته.