تنطلق اليوم: لجان تحكيم أيام قرطاج السينمائية

تنطلق مساء اليوم السبت 13 ديسمبر لتتواصل إلى غاية يوم 22 من الشهر الحالي فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية وفي ما يلي تركيبة لجان تحكيم مختلف المسابقات الرسمية:

– لجنة التحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة :

نجوى نجار – رئيسة اللجنة – كاتبة ومخرجة ومنتجة (فلسطين)

جون ميشيل فرودون – ناقد سينمائي (فرنسا)

لطفي عاشور – مخرج ومنتج (تونس)

كانتاراما غاهيغيري – كاتبة سيناريو ومخرجة (رواندا)

لطفي بوشوشي – مخرج ومنتج (الجزائر)

-لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة

رجاء عماري رئيسة اللجنة – كاتبة سيناريو ومخرجة (تونس)

إليان الراهب مخرجة و منتجة (لبنان)

الحسن دياغو مخرج (السنغال)

لورا نيكولوف منتجة (فرنسا)

نادية كعبي لينكي فنانة بصرية (تونس)

– لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة وقرطاج للسينما الواعدة :

حكمت البيضاني – رئيس اللجنة – مخرج ومنتج وأكاديمي (العراق)

باسيرو نيانغ – ناقد سينمائي وشاعر (السنغال)

إلياس خلاط – مخرج ومنتج (لبنان)

نادية الرايس – مخرجة وفنانة بصرية (تونس)

سارة سليمان – مخرجة وباحثة (السودان)

– لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول “الطاهر شريعة” :

مريم نعوم – رئيسة اللجنة – كاتبة سيناريو (مصر)

إبراهيم لطيف – مخرج ومنتج (تونس)

سلام زامباليغري – مخرج (بوركينافاسو)