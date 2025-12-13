بطولة الرابطة المحترفة الثانية: نتائج الجولة الثالثة عشرة (الدفعة الاولى) والترتيب

في ما يلي نتائج وترتيب الدفعة الاولى من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت اليوم السبت.

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – نادي سبورتينغ بن عروس 0-0

حمام سوسة معشب

الامل الرياضي بحمام سوسة – النادي الرياضي بحمام الانف 1-0

الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي – الهلال الرياضي بمساكن 0-0

اصطناعي 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة – مكارم المهدية 1-0

الملعب البلدي بعقارب

الكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسي 1-2

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين – البعث الرياضي ببوحجلة 2-2

الاحد 14 ديسمبر 2025

ملعب حمودة حداد مقرين

جمعية مقرين-اتحاد بوسالم

الترتيب ن ل

نادي حمام الأنف 27 13

اتحاد تطاوين 25 13

أمل حمام سوسة 23 13

هلال مساكن 21 13

سبورتينغ بن عروس 20 13

بعث بوحجلة 20 13

سكك الحديد الصفاقسي 18 13

جمعية مقرين 17 12

مكارم المهدية 16 13

هلال الشابة 13 13

اتحاد بوسالم 12 12

محيط قرقنة 12 13

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 9 13

كوكب عقارب 7 13

المجموعة الثانية

الاحد 14 ديسمبر 2025

ملعب فرحات حشاد بأريانة

الجمعية الرياضية بأريانة – نادي سبورتينغ المكنين

ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي بقربة – الامل الرياضي ببوشمة

المرداسي اصطناعي بجندوبة

جندوبة الرياضية – القلعة الرياضية

قصور الساف اصطناعي

الاتحاد الرياضي بقصور الساف – المستقبل الرياضي بالقصرين

سيدي بوزيد معشب

اولمبيك سيدي بوزيد – القوافل الرياضية بقفصة

قابس معشب

الملعب القابسي – النسر الرياضي بجلمة

الملعب البلدي بالرديف

الهلال الرياضي بالرديف – التقدم الرياضي بساقية الداير

الترتيب ن ل

تقدم ساقية الداير 25 12

الملعب القابسي 24 12

اتحاد قصور الساف 21 12

جندوبة الرياضية 20 12

مستقبل القصرين 20 12

قوافل قفصة 16 12

هلال الرديف 15 12

جمعية أريانة 15 12

القلعة الرياضية 14 12

أمل بوشمة 14 12

النادي القربي 14 12

سبورتينغ المكنين 12 12

نسر جلمة 10 12

أولمبيك سيدي بوزيد 6 12