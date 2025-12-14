جريمة مروعة تهز جهة الزهروني..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 لأعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي بالاحتفاظ بشاب من أجل شبهة التورّط في قتل أحد أجواره بواسطة آلة حادة، وشقيقته من أجل شبهة إخفاء أداة الجريمة، وذلك بجهة الزهروني غرب العاصمة.

وتفيد المعطيات الاولية وفق ما أوردته اذاعة موزاييك بأنّ خلافا نشب مساء أمس السبت، بين شابين متجاورين في السكنى بالزهروني، ولأسباب لاتزال مجهولة، سرعان ما ارتفعت وتيرة الخلاف، حيث أخرج أحدهما، وعمره 19 عاما، آلة حادة في شكل سكين وطعن بها خصمه طعنة واحدة أصابت القلب ليتم نقله إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي من إلقاء القبض على المعتدي، وبيّنت الأبحاث أنّ شقيقته تعمّدت إخفاء أداة الجريمة ورميها في مكان مجهول ليتقرّر الاحتفاظ بها على ذمة البحث.