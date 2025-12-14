بطولة الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 13-الدفعة2): النتائج و الترتيب..

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت اليوم مساء اليوم الاحد:

المجموعة الاولى

الاحد 14 ديسمبر 2025

ملعب حمودة حداد مقرين

جمعية مقرين-اتحاد بوسالم 0-0

السبت 13 ديسمبر 2025

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – نادي سبورتينغ بن عروس 0-0

حمام سوسة معشب

الامل الرياضي بحمام سوسة – النادي الرياضي بحمام الانف 1-0

الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي – الهلال الرياضي بمساكن 0-0

اصطناعي 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة – مكارم المهدية 1-0

الملعب البلدي بعقارب

الكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسي 1-2

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين – البعث الرياضي ببوحجلة 2-2

الترتيب ن ل

نادي حمام الأنف 27 13

اتحاد تطاوين 25 13

أمل حمام سوسة 23 13

هلال مساكن 21 13

سبورتينغ بن عروس 20 13

بعث بوحجلة 20 13

سكك الحديد الصفاقسي 18 13

جمعية مقرين 18 13

مكارم المهدية 16 13

هلال الشابة 13 13

اتحاد بوسالم 13 13

محيط قرقنة 12 13

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 9 13

كوكب عقارب 7 13

المجموعة الثانية

الاحد 14 ديسمبر 2025

ملعب فرحات حشاد بأريانة

الجمعية الرياضية بأريانة – نادي سبورتينغ المكنين 3-0

ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي بقربة – الامل الرياضي ببوشمة 0-0

المرداسي اصطناعي بجندوبة

جندوبة الرياضية – القلعة الرياضية 1-2

قصور الساف اصطناعي

الاتحاد الرياضي بقصور الساف – المستقبل الرياضي بالقصرين 0-0

سيدي بوزيد معشب

اولمبيك سيدي بوزيد – القوافل الرياضية بقفصة 0-1

قابس معشب

الملعب القابسي – النسر الرياضي بجلمة 3-0

الملعب البلدي بالرديف

الهلال الرياضي بالرديف – التقدم الرياضي بساقية الداير 0-2

الترتيب ن ل

تقدم ساقية الداير 28 13

الملعب القابسي 27 13

اتحاد قصور الساف 22 13

مستقبل القصرين 21 13

جندوبة الرياضية 20 13

قوافل قفصة 19 13

جمعية أريانة 18 13

القلعة الرياضية 17 13

هلال الرديف 15 13

أمل بوشمة 15 13

النادي القربي 15 13

سبورتينغ المكنين 12 13

نسر جلمة 10 13

أولمبيك سيدي بوزيد 6 13