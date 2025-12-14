عاجل/ حصيلة جديدة لعدد قتلى “هجوم سيدني”..

كشفت السلطات الأسترالية عن حصيلة ضحايا محدثة للهجوم الذي وقع عند شاطئ في سيدني، الأحد، معلنة مقتل 16 شخصا وإصابة 40 على الأقل.

وأطلق مسلحان النار عند شاطئ بونداي تزامنا مع احتفالات بعيد يهودي في هجوم وصفته السلطات الأسترالية بأنه عمل “إرهابي ومعاد للسامية”.

وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز عبر منصة “إكس” في وقت مبكر من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي، أن “16 شخصا لقوا حتفهم، وما زال 40 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في بونداي”.

ولم يحدد البيان ما إذا كانت الحصيلة تشمل أحد مطلقَي النار الذي قتل في الهجوم.

وكانت الشرطة أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 11 شخصا وإصابة 29.

وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز خلال مؤتمر صحفي: “الهجوم استهدف الجماعة اليهودية في سيدني في اليوم الأول من عيد حانوكا”، الذي كان يحتفل به عند الشاطئ تزامنا مع الهجوم.

وأكد مفوض شرطة الولاية مال لانيون في مؤتمر صحفي أيضا، أنه “بناء على ملابسات الحادث الذي وقع هذا المساء، أعلنت أن ما جرى يعد عملا إرهابيا”.

وأضاف: “عثرنا على عبوة بدائية الصنع في سيارة مرتبطة بالمهاجم الذي قتل”.

ويشهد شاطئ بونداي الأشهر في أستراليا، ازدحاما كبيرا في عطلات نهاية الأسبوع من المتنزهين والسباحين وراكبي الأمواج والسياح.

“سكاي نيوز”