غدا يتم عرضه على الجلسة العامة: توقعات بالمصادقة على مشروع قانون انتداب أصحاب الشهائد

2025/12/15 أهم الأخبار, تونس, سياسة

من المنتظر ان يعقد البرلمان، غدا الثلاثاء، جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
ومن جهته، رجح النائب في البرلمان ثامر مزهود ان تتم المصادقة على
مشروع القانون، مشيرا الى وجود أغلبية برلمانية كافية لتمرير هذا القانون خلال الجلسة العامة .
في المقابل أكد المتحدث، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الاثنين، أن المصادقة على هذا القانون لا يعني بأنه سيتم آليا تنزيل الأوامر الترتيبية اللازمة لتنفيذه على أرض الواقع على اعتبار أنه لم يقع الى حد الآن ضبط الموارد المالية اللازمة على الأقل لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم.
ورجح النائب، بأن الباب الوحيد الذي يمكن من خلاله تفعيل هذا القانون وتطبيقه على أرض الواقع بعد المصادقة عليه، هو تخصيص اعتمادات الطوارئ لتنفيذه.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، كان قد صادق مؤخرا بـ128 صوتا، على الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026، المُتعلّق بتشغيل الدفعة الأولى من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، عبر برنامج الانتداب المباشر.

