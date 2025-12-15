اتحاد الفلاحين: سعر خروف العيد سيتجاوز الألفي دينار.. لهذه الاسباب #خبر_عاجل

قال عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، إن سعر الأضحية للعيد مستقبلا قد يصل إلى ألفي و500دينار

ومن جهته بين سامي هويدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب، ان قطاع تربية الماشية في تونس يشهد تراجعا بين 40 و50%.

وأكد هويدي، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين، أن النقص الحاصل أساسا في مستوى الأم ما انعكس على وجود نقص في الخرفان، قائلا إن نقص خرفان الذبح جعل سعر الخروف المعد للتربية لتحضيره كأضحية يبلغ سعره ألف دينار أو ألف و500 دينار.

ولفت إلى أن وزارة الفلاحة كانت أعلنت عن نسبة تراجع تناهز الـ20% إلا أن النسبة التي يعاينها في الميدان تناهز الـ50% في تونس وتبلغ 60% في معتمدية بوعرقوب، وفق قوله.

وبحسب تصريح