آخر آجال إستكمال إجراءات السفر الى البقاع المقدسة..#خبر_عاجل

أكّد أنيس المزوغي، المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة، أنّ يوم 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لاستكمال إجراءات السفر الخاصة بحجّاج الموسم الحالي.

وبيّن المزوغي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2026، أنّه إلى حدّ الآن قام 6372 حاجًا قاموا باستكمال خلاص المعاليم عبر البريد، فيما قام 3144 باتمام إجراءات السفر فيما تبقى حوالي 3411 حاجا مدعوّين للإسراع بإتمام الخلاص وبقية الإجراءات في الآجال القانونية.

يذكر أنّ العدد الجملي لحجيج الموسم الحالي بلغ 9982 حاجًا من داخل البلاد، إضافة إلى 1000 حاجًا من التونسيين المقيمين بالخارج.