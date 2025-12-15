حاولا اجتياز الحدود خلسة: هذا ما تقرّر ضد رجلي أعمال ممنوعين من السفر..#خبر_عاجل

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الاثنين، بالإحتفاظ برجلي أعمال ممنوعين من السفر من أجل محاولة إجتياز الحدود البرية خلسة في إتجاه بلد مجاور، مع 4 آخرين من أجل مساعدة متسللين ممنوعين من السفر.

وحسبما صرح به الناطق الرسمي بإسم محاكم القصرين، عماد العمري، لاذاعة الجوهرة، فانه وعلى إثر توفر معلومات مفادها تحوز مهرب على جوازي سفر رجلي أعمال ممنوعين من السفر و بالتنسيق مع النيابة العموميّة، تمت مداهمة منزل المظنون فيه وبتكثيف التحريات تمكنت الفرقة المذكورة من الإطاحة بثلاثة من عناصر الشبكة حيث تم الإحتفاظ بهم وادراج آخرين بالتفتيش.