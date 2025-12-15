عاجل/ حملة أمنية بالأحياء الشعبية في هذه الولاية..

ديوان الطيران المدني: إمكانية ظهور سحابة من الدخان بمطار صفاقس..#خبر_عاجل

2025/12/15 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

نفذت الوحدات الأمنية بإقليم الأمن الوطني بسوسة، مساء اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة ووحدات التدخل، حملة أمنية واسعة شملت كامل ولاية سوسة
واستهدفت الحملة النقاط السوداء داخل الأحياء الشعبية ومحيط المؤسسات التربوية والجامعية ومحطات النقل العمومي.
وأسفرت هذه الحملة، وفق ما نقلته اذاعة الديوان عن مصدر امني، عن إيقاف عدد من العناصر المفتش عنها، إلى جانب حجز 35 دراجة نارية دون وثائق ومجهولة المصدر، تبين أن بعضها محل سرقة، فضلاً عن حجز كميات من المواد المخدرة.

