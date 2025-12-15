ذكرى ثورة 17 ديسمبر: برنامج احتفالي متنوّع في سيدي بوزيد

بمناسبة الذكرى الـ15 لاندلاع الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010، تعيش ولاية سيدي بوزيد على وقع برنامج احتفالي متنوّع يشمل العديد من التظاهرات الثقافية والتنشيطية الموجهة لمختلف الفئات العمرية وذلك بالساحات العامة ودور الشباب والثقافة والمعاهد والمدارس.

ووضعت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي 17 ديسمبر 2010 الدورة الحالية تحت شعار “17 ديسمبر …صوت الحرية”، وتنطلق فعالياتها يوم 16 ديسمبر الجاري بتنشيط ساحة الشهيد محمد البوعزيزي، فيما سيشمل برنامج يوم 17 ديسمبر تحية العلم وإطلاق 17 طلقة في الهواء، بالإضافة الى حفل ملتزم بساحة البوعزيزي لفرقة أحباء الشيخ امام بتاجروين، ودورة 17 ديسمبر لكرة السلة، وحفلا فنيا لفنان الراب “سنفرا” بمسرح الهواء الطلق بسيدي بوزيد.

وتنتظم يوم 18 ديسمبر ندوة اقتصادية بالمركب الشبابي 17 ديسمبر حول المشاريع المعطلة، فضلا عن حفل دولي بمسرح الهواء الطلق للفنان الجزائري بلال تاكشيني، بالإضافة الى عديد الأنشطة ببعض المدارس الابتدائية.

ويتواصل المهرجان بتنظيم ندوة فكرية بالمركب الشبابي 17 ديسمبر يوم 19 ديسمبر الجاري بعنوان “الثورة بين الاحلام والإنجازات”، وحفل فني بمسرح الهواء الطلق للفنان غازي العيادي، إضافة إلى تنظيم تظاهرات تنشيطية بعدد من المدارس والمعاهد ومراكز الطفولة ودار المسنين والمؤسسات الجامعية، ودورة كرة القدم رياضة وشغل “كأس 17 ديسمبر”.

من جانبها، برمجت جمعية 17 ديسمبر الثقافية بسيدي بوزيد ندوة أولى بالمركب الشبابي 17 ديسمبر يوم 16 ديسمبر الجاري بعنوان “سيدي بوزيد في مرآة الأرقام: مؤشرات البشرية البشرية تكشف الحقيقة”، وندوة ثانية يوم 17 ديسمبر الجاري بعنوان “سيدي بوزيد من شرارة الثورة الى رهانات التنمية”، كما أعدّت برنامجا ترفيهيا للأطفال، ومعرضا ثقافيا حول المخزون الاثري بالجهة بساحة الأرض بسيدي بوزيد.

بدورهما، أعدّ كل من دار الثقافة ومركب الطفولة بالمكناسي برنامجا تنشيطيا يوم الأربعاء 17 ديسمبر الجاري تحت شعار “بسلوكي السوي…احمي وطني الابي” يتضمن تنشيطا جماهيريا وتحية للعلم المفدى بالاشتراك مع الكشافة التونسية، ومعرض صور فوتوغرافية حول “ثورة 17 ديسمبر 2010″، وورشات في الكتابة والرسم والجداريات والتصوير الفوتوغرافي ولوحات استعراضية في رياضة التايكواندو ومداخلات غنائية.

وينظم كل من المركب الثقافي سيدي علي بن عون وجمعية احباء المركب يومي 16 و17 ديسمبر الجاري الدورة الخامسة لتظاهرة الخط العربي والفسيفساء تحت شعار “تجليات الأثر”، وتتضمن معرض لوحات لنماذج من الخط العربي، ومعرض لوحات خط عربي مذهب، ومعرض لوحات فسيفسائية، وورشات في النقش والصقل والخط العربي.

وانطلقت ببادرة من المركب القافي أبو بكر القمودي بسيدي بوزيد تظاهرة “شتاء أيام مسرحية بسيدي بوزيد” يوم 14 ديسمبر الجاري لتتواصل الى حدود 19 من الشهر نفسه، في حين ينتظم ببادرة من المركب الثقافي عبد القادر بن الحاج نصر ببئر الحفي مهرجان الحراك الثوري يوم 18 ديسمبر الجاري، ويشمل معرضا وثائقيا حول ثورة 17 ديسمبر، والعابا كشفية وورشات في الفنون التشكيلية والبراعات اليدوية ومسرح الدمى والثقافة الرقمية.