في يوم واحد: إجراء 13 عمليّة زرع وصلة شريانيّة لمرضى القصور الكلوي بهذا المستشفى الجهوي

نجح المستشفى الجهوي بالكاف، يوم السبت 13 ديسمبر في إجراء 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية لفائدة مرضى القصور الكلوي الخاضعين لتصفية الدم، من بين 20 مريضًا تم فحصهم

وجاء هذا الإنجاز بعد تعزيز الموارد البشرية، وتجهيز قاعة العمليات المركزية بالتجهيزات اللاّزمة من الوزارة ، وتفعيل الرقمنة، في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، خاصة في الجهات الداخلية وفق بلاغ صادر الاثنين 15 ديسمبر عن وزارة الصحة.

وتمّت العمليّات بالشراكة مع جمعية “أنقذ حياة” والجمعية التونسية لمرضى القصور الكلوي، وبمشاركة فريق طبي مختص وبدعم الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى.