عاجل/ رسميا: قروض دون فائدة ودون ضمانات لفائدة هؤلاء..

2025/12/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تضمن قانون المالية لسنة 2026 الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 12 ديسمبر 2025 فصل يتعلق بدعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى.

وفي ما يلي التفاصيل:

الفصل 26 ـ يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى بداية من 1 جانفي 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.

