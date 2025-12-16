عاجل/ انتداب من طالت بطالتهم: هؤلاء سيسعفهم القانون..

يقر مقترح قانون سن أحكام استثنائية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم الذي يناقش اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 خلال جلسة عامة في البرلمان الأولوية لمن فاق سنه 40 سنة ولمن تخرج منذ أكثر من 10 سنوات.

واعتبر رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان صابر الجلاصي في تصريح لاذاعة موزاييك أن هذا الشرط لإنصاف أكثر فئة تضررت من أزمة التشغيل لكن القانون يسعف من سنهم بين 37 و39 عاما بالحصول على فرصة انتداب في الوظيفة العمومية عبر الدفعتين التاليتين في سنتي 2027 و2028 خاصة أن المنصة سيقع تحيينها بداية كل عام.