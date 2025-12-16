طرق مدهشة لتخزين الرمان لأسابيع وشهور..تعرف عليها..

يتوفر الرمان إما كاملاً أو جاهزاً للأكل. يضفي الرمان نكهة حلوة ولوناً وملمساً مميزاً على الكثير من الأطباق بدءاً من السلطات والحلويات ووصولاً إلى البيتزا. إن الرمان غني بالفوائد الغذائية، بما يشمل مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات. بحسب ما نشره موقع Martha Stewart، يؤكد الخبراء على أهمية تخزين الرمان بشكل صحيح للاستمتاع به وتحقيق أقصى استفادة، كما يلي:

شراء الرمان

إن الخطوة الأولى لضمان بقاء الرمان طازجاً حتى استخدامه هي البدء في تخزينه قبل العودة إلى المنزل من السوق. عند شراء رمان كامل، لا ينبغي التركيز كثيراً على عيوب السطح البسيطة، حيث لا يدل وجود بعض الخدوش أو البقع غير المتساوية على القشرة على جودة رديئة. إنما يجب التركيز على الشكل والوزن، فهما يكشفان مدى عصارة البذور في الداخل.

يقول ديريك ميلر، خبير في مجال إنتاج الرمان، يميل الكثيرون إلى التركيز “على اللون، لكن الوزن هو الدليل الحقيقي”، موضحاً أن ثمرة الرمان “ثقيلة الوزن بالنسبة لحجمها تعني أنها مليئة ببذور غنية بالبذور والعصير”.

وفي حالة شراء بذور الرمان الجاهزة يجب التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والتخطيط للاستمتاع بها بحلول ذلك الوقت.

تخزين الرمان الكامل

يتمتع الرمان الكامل بفترة صلاحية طويلة بشكل مدهش – ولكن فقط إذا تم تخزينه بشكل صحيح. يُفضّل الرمان بيئةً باردةً وجافةً بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. وبينما يُعدّ وضعه على سطح المطبخ أو وعاء الفاكهة خياراً جيداً إذا كان سيتم تناوله خلال يومين، أو يكون البراد هو الخيار الأمثل للتخزين لفترة أطول.

تقول جيني فينك، اختصاصية تغذية في دورية “Metabolic Dietitian”، والتي تُوصي بانتظام بالرمان لخصائصه المضادة للالتهابات، وبدأت بمشاركة نصائح التخزين بعد سماعها عن عدد مرات فقدان العملاء للفاكهة بسبب التلف المُبكر: “يعتقد الكثيرون أنه يجب تخزين الرمان على سطح المطبخ، لأن معظم متاجر البقالة تبيعه في درجة حرارة الغرفة”.

وسواءً تم تخزين الرمان على سطح المطبخ أو في البراد، لا يتم غسل الفاكهة قبل التخزين. يقول ميلر إنّ القشرة حماية جيدة. في الواقع، يُمكن أن تُؤدي الرطوبة المتبقية على القشرة بعد الغسيل إلى تلفها.

وبالطبع عند تخزين ثمار الرمان سواء على سطح المطبخ أو في البراد، يجب فصله عن الفواكه المُنتجة للإيثيلين، مثل التفاح والموز، والتي ربما تُسرّع من تلف الرمان.

مدة صلاحية الرمان الكامل

في درجة حرارة الغرفة: على المنضدة، يمكن أن يبقى الرمان الكامل صالحاً لمدة تصل إلى أسبوع.

في البراد: يُحفظ في درج الخضراوات أو في مكان بارد وجيد التهوية، ويمكن أن يبقى صالحاً لمدة تصل إلى شهرين.

تخزين بذور الرمان

بمجرد إزالة البذور من الرمان، تبدأ فترة صلاحيته بالتناقص. يقول ميلر إن “القشرة هي الحماية المثالية للطبيعة. فهي تحافظ عليها في حالة ممتازة للأكل، ولكن بمجرد استخراجها، يجب تبريدها وإلا ستتخمر أو تفسد”.

تقترح فينك تجفيف البذور تماماً قبل تخزينها في وعاء ضحل محكم الإغلاق. ويشير ميلر إلى أن إضافة بطانة صغيرة من منشفة ورقية أسفل العبوة سيساعد على تجميع أي رطوبة متبقية، مما يجعلها طازجة لفترة أطول.

مدة صلاحية بذور الرمان

عند تخزينها في وعاء محكم الإغلاق في البراد، تدوم بذور الرمان لمدة تصل إلى أسبوع.

بذور الرمان المُعبأة: إذا تم شراء بذور رمان مُعبأة، يجب التحقق من التاريخ الذي “يُفضل استخدامها قبله” والتأكد من بقائها مبردة. يقول ميلر إن حبوب الشوفان المُعبأة بشكل صحيح مُصممة للبقاء طازجة حتى هذا التاريخ، بشرط حفظها مبردة.

تجميد بذور الرمان

يُمكن تجميد بذور الرمان لاستخدامها لاحقاً. يتم فرد بذور الرمان على صينية خبز لتجميدها بشكل فردي. بعد تجميدها، يتم نقلها إلى كيس آمن للاستخدام في المُجمد (الفريزر)، مع مراعاة الضغط على أي هواء زائد، وتخزينها لمدة تصل إلى شهرين.

علامات تلف الرمان

على الرغم من أن الرمان يتمتع بفترة صلاحية طويلة، فإنه يفسد في نهاية المطاف، وبمجرد حدوث ذلك، تكون العلامات واضحة جداً، كما يلي:

البذور: يمكن ملاحظة ظهور فقاعات أو تجمع سائل حليبي في قاع العبوة، مما يعني أنها علامات “على بدء التخمير، ويجب التخلص منها”، كما أن أي عفن على السطح هو أيضاً أمر غير مرغوب فيه.

الرمان الكامل: تُقدم القشرة الخارجية دلائل جيدة. تشير البقع البنية الداكنة أو الصفراء الطرية إلى تعفن داخلي، وبينما يكون الضرر أحياناً معزولاً، فمن الأفضل فتح الثمرة وفحص البذور قبل تناولها أو رميها. ويجب التخلص من الثمرة فور ظهور عفن على القشرة.

