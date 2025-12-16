عاجل/ قضية محاولة تهريب رجلَيْ أعمال ممنوعين من السفر: بطاقات ايداع بالسجن في حق هؤلاء..

عاجـل/ مجددا: تونس دون بنوك ليومين..

2025/12/16

أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، القاضي عماد العمري، في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لبطاقات إيداع بالسجن في حقّ رجليْ أعمال وأربعة أشخاص آخرين، مع إبقاء مظنون فيه آخر في حالة سراح، في قضية محاولة تهريب رجليْ أعمال ممنوعين من السفر، خارج التراب التونسي.

يُذكر أنّ النيابة العمومية كانت قد أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم في القضية، بعد إحباط فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة بالتنسيق مع النيابة العمومية لمحاولة تهريب رجليْ الأعمال.

ووفق ما المعطيات الأولية، فإنّ رجليْ الأعمال المظنون فيهما في القضية، تتعلق بهما قضايا فساد مالي ومحلّ إجراء يمنعهما من السفر.

