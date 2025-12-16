عاجل/ رئيس البرلمان يعلن عن هذه التغييرات..

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم الثلاثاء عن تغييرات في بعض الكتل البرلمانية إثر المصادقة على مقترح قانون الأحكام الاستثنائية المتعلق بالانتداب خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم.

وتهم التغييرات انتخاب النائب طارق الربعي رئيسا للكتلة الوطنية المستقلة وانتخاب النائب مصطفى البوبكري نائبا له، وانتخاب النائب نور الهدى السبائطي رئيسة لكتلة الأمانة والعمل وانتخاب النائب سامي التوطاني نائبا للرئيس.

وثبتت كتلة الأحرار النائب صابر المصمودي رئيسا لها والنائب باديس بالحاج علي نائبا لرئيس الكتلة، فيما بقي الحال كما هو عليه في رئاسة مختلف الكتل.

كما أعلن رئيس مجلس نواب الشعب عن انضمام النائب حمزة بالضيافي إلى كتلة صوت الجمهورية.