عاجل/ المصادقة على مقترح القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطالتهم..وهذه التفاصيل كاملة..

صادق مجلس نواب الشعب على مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية عدد 23-2023 بـرمّته بـ 92 نعم 04 إحتفاظ و01 رفض.

وفي ما يلي تفاصيل الفصول والتصويت:

ثمّ تمّت المصادقة على فصول مقترح القانون على النحو التالي:

✔️ المصادقة على عنوان مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية عدد 23-2023 بـ 80 نعم 03 إحتفاظ و01 رفض.

✔️ المصادقة على الفصل 01 بـ 87 نعم 03 إحتفاظ و01 رفض.

▫️الفصل الأول:

تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

✔️ المصادقة على الفصل 02 بـ 85 نعم 05 إحتفاظ و02 رفض.

▫️الفصل 2:

تحدث منصة رقمية يتم فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين.

ويتم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المعايير التالية:

1- سن المترشح وتُعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة،

2- سنة التخرج (أكثر من 10 سنوات)،

3- فرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن.

4- الوضعية الاجتماعية.

✔️ المصادقة على الفصل 03 بـ 84 نعم 04 إحتفاظ و04 رفض.

▫️الفصل 3:

يشترط في المترشحين:

– التسجيل بمكاتب التشغيل،

– عدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية،

– عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية،

– عدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة،

– عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.

✔️ المصادقة على الفصل 04 بـ 85 نعم 03 إحتفاظ و01 رفض.

▫️الفصل 4:

يتم انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالملفات ويخضع إثرها المنتدبون إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة بالمؤسسات المعنية.

✔️ المصادقة على الفصل 05 بـ 84 نعم 04 إحتفاظ و02 رفض

▫️الفصل 5: يتم سدّ الشغور لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصة والذين تتوفر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات.

✔️المصادقة على الفصل 06 بـ 88 نعم 02 إحتفاظ و02 رفض

▫️الفصل 6:

يتم الانتداب على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

✔️ المصادقة على الفصل 07 بـ 90 نعم 04 إحتفاظ ودون رفض.

▫️الفصل 7:

يتم تحيين معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة كل سنة.

✔️ المصادقة على الفصل 08 بـ 90 نعم 06 إحتفاظ ودون رفض.

▫️الفصل 8:

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.