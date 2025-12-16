عاجل/ موظفو البنوك يدعون الى اضراب مفتوح..

أفاد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمينات أحمد الجزيري بأن الموظف البنكي تعرّض للظلم والقهر لافتا إلى أن الموظفين يضغطون على الجامعة لتنفيذ إضراب مفتوح.

وأشار الجزيري في تصريح لاذاعة ديوان أف أم إلى أن عددا من المظفين تعرضوا للطرد والنقلة التعسفية والاقتطاع من الأجور بعد إضراب 3 و4 نوفمبر الماضي.

وأكد كاتب عام الجامعة أن قانون المالية لسنة 2025 أضر بموظفي البنوك مستنكرا صمت الدولة تجاه التحركات الاحتجاجية وتواصل سياسة الهورب إلى الأمام.

يشار إلى أن موظفو قطاع البنوك والتأمين والمؤسسات المالية أعلنوا، في بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، استعدادهم للدخول في إضراب قطاعي ثانٍ دفاعاً عن حقوقهم، مع إقرار جملة من التحركات التصعيدية الفورية التي تشمل حمل الشارة الحمراء وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام بعض المؤسسات، والتحضير لـ “يوم غضب” لموظفي القطاع أمام مؤسسات سلطات الإشراف، وذلك رداً على ما وصفوه بسياسة غلق الأبواب ومصادرة الحق في التفاوض.