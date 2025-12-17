بخصوص تطبيق قانون منع المناولة: النائب يوسف طرشون يفجرها ويكشف..#خبر_عاجل

قال رئيس كُتلة الخطّ الوطنيّ السّيادي النّائب يوسف طرشون، إن القضاء على أشكال التشغيل الهشّ لايمكن أن يحسم في سنة واحدة ، مشيرا إلى أن المسار الذي بدأه النواب بقانون وصفه بالثوري لايزال متواصلا .

وأضاف طرشون ، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم ، أن هناك إستجابة لقانون تنظيم الشغل ومنع المناولة الذي شهد له كل العالم ،من القطاعين العام والخاص بنسب متفاوتة.

ولفت إلى وجود” تواطئ من بعض الإدارات العمومية ” في علاقة بتطبيق هذا القانون وفق قوله ، مشددا على ضرورة أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها وأن تقوم بدورها الإجتماعي.

كما إعتبر ضيف صباح الورد، أن “صراع نواب البرلمان مع الوظيفة التنفيذية هو فقط من أجل مصالح الشعب ، مشيرا إلى وجود صراع حتى بين البرلمانيين فيما بينهم وهو صراع محمود وفق تصريحه.