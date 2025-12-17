عاجل/ هزة أرضية تضرب المملكة العربية السعودية..

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريشتر اليوم الاربعاء ، المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن طارق أبا الخيل المتحدّث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الهزة كانت على عمق 8 كيلومترات، ولم تُحدِث خسائر لضعف قوتها.

وأشار إلى أن أسباب حدوث هذه الهزة تعود إلى الضغوط التكتونية الناتجة عن تصادم الصفيحة الجيولوجية لشبه الجزيرة العربية والصفيحة الجيولوجية الأوراسية عند منطقة جبال زاجروس في إيران، التي أدت إلى تنشيط الصدوع الموجودة بالقشرة الأرضية في المنطقة الشرقية بالمملكة، مسببة حدوث هذه الهزة.