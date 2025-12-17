طعام يومي يحمي العظام ويقويها أكثر من الحليب..تعرف عليه..

مع تزايد المخاوف بشأن صحة العظام مع التقدم في السن، يُسلط خبراء التغذية الضوء على منتج ألبان بسيط يُمكن أن يكون أكثر فائدة مما يبدو.

يستكشف تقرير حديث، نشره موقع “إيكونوميك تايمز” Economic Times نقلاً عن مجلة “بريفينشن” Prevention، كيف يمكن لخيارات غذائية بسيطة أن تساعد في الحفاظ على قوة العظام، خاصةً مع تسارع فقدان كثافتها بعد سن الخمسين.

وتيرة أسرع بعد الخمسين

وبحسب المجلس الوطني الأميركي للشيخوخة، يبدأ الأشخاص بفقدان كثافة العظام بوتيرة أسرع بعد سن الخمسين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام. وتشير مؤسسة Bone Health and Osteoporosis (صحة وهشاشة العظام) إلى أن النساء، على وجه الخصوص، يعانين من فقدان كبير في كثافة العظام في السنوات التي تلي انقطاع الطمث، حيث تنخفض الكثافة بنسبة تصل إلى 20%.

عناصر غذائية مهمة للعظام

أوضحت أخصائية التغذية إيمي ديفيس، لمجلة “بريفنشن” أن الأنظمة الغذائية الداعمة للعظام تعتمد على العديد من العناصر الغذائية الأساسية.

وتشمل هذه العناصر الكالسيوم وفيتامين D والمغنيسيوم وفيتامين K والبروتين بكميات كافية، والتي تعمل جميعها معاً للحفاظ على تكوين العظام وقوتها وكتلة العضلات.

الجبن القريش.. تركيبة فريدة من نوعها

وقال دانيال ويزنيا، خبير جراحة العظام في كلية الطب بـ”جامعة ييل”، في تقرير مجلة “بريفنشن”: “يُعد الجبن القريش مصدرا ممتازا للبروتين والكالسيوم”، مضيفاً أن الكالسيوم، بينما يُوفّر المادة الخام اللازمة لتكوين أنسجة العظام، يُساعد البروتين في الحفاظ على بنية العظام الموجودة.

ويحتوي جبن القريش على عناصر غذائية إضافية تُعزّز صحة العظام على المدى الطويل. تُشير دراسة نُشرت في دورية “موليكيولز” Molecules إلى دور السيلينيوم في الحفاظ على كثافة المعادن في العظام، بينما تُشير دراسات أخرى نُشرت في دورية Frontiers in Endocrinology إلى أن المغنيسيوم يدعم نمو العظام وربما يُبطئ من تطور هشاشة العظام.

بفضل تركيبته الغنية بالعناصر الغذائية، يُعدّ جبن القريش من أكثر الأطعمة اليومية فعاليةً لتعزيز صحة العظام. يقول الخبراء إن إضافته إلى الوجبات يُمكن أن يُوفّر دفعةً قويةً وسهلةً لنظام غذائي مُقوّي للعظام، خاصةً مع تغيّر احتياجات الجسم مع التقدّم في السن.

خيار ذكي.. وإنقاص الوزن

ويعد الجبن القريش خيارا ذكيا لمن يهتمون بوزنهم، وفقاً لتقرير صادر عن مركز ULCA Health، لأنه منخفض السعرات الحرارية، ومُشبع، وغني بالعناصر الغذائية الأساسية، ولا تتوقف فوائده عند هذا الحد. يُصنع الجبن القريش من خثارة الحليب المتكونة عند إضافة حمض إلى حليب البقر المبستر، ويتميز بقوامه الناعم المُحبب. كما يتوفر بأنواع خالية الدسم، وقليلة الدسم، وكاملة الدسم، ولكل منها قيمة غذائية مختلفة قليلاً.

وبحسب المكتبة الأميركية الوطنية للطب، يُصنّف الجبن القريش ضمن “الأطعمة المُعززة للحمية” لأنه يُوفر قيمة غذائية عالية دون السكريات المُضافة والدهون المُشبعة الموجودة في العديد من منتجات الألبان الأخرى.

وتكمن أهم فوائده في البروتين، إذ تحتوي الحصة الواحدة منه على بروتين أكثر من البيض أو الزبادي اليوناني، مما يجعله خياراً ممتازاً لبناء العضلات، ودعم عملية الأيض، والشعور بالشبع لفترة أطول.

“العربية.نت”