عاجل/ “الستاغ” توجه بلاغ هام للمواطنين..

دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز”ستاغ”، في بلاغ لها الحرفاء الراغبين في التمتع باجراءات تسهيل عملية الخلاص بتقديم مطلب في الغرض بداية من 22 ديسمبر 2025 إلى غاية 31 مارس 2026.

ويأتي هذا القرار تبعا للإجراءات الاستثنائية التي صدرت خلال شهر فيفري 2025 بإذن من رئيس الجمهورية، قصد تسهيل عملية الخلاص لدى حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، وفق بلاغ اصدرته الشركة الاربعاء

وتواصل الشركة الوطنية اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتمتيع الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة، من جدولة ديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناءا على قيمة الدين الى جانب تمكين المؤسسات الصغرى التي تمر بصعوبات نتيجة تراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض.

كما تتضمن الاجراءات تمتيع المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة ديونها.

وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز التزامها الدائم بالتفاعل الايجابي مع كافة حرفاءها.، حسب المصدر ذاته.