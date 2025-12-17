لأول مرة في تونس.. إجراء عملية استئصال كُلية بتقنية الجراحة الروبوتية..

سجّل المستشفى الجامعي شارل نيكول، يوم أمس الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، خطوة تاريخية في الطب التونسي، بعد إنجاز أول عملية استئصال كُلية بتقنية الجراحة الروبوتية على المستوى الوطني.

وقد أُجريت العملية بنجاح من قبل فريق جراحة وزرع الكلى بإشراف الأستاذ رياض بن سلامة، وبالتعاون مع فريق الإنعاش والتخدير بقيادة الأستاذة علياء الجابري، وبمشاركة خبير جراحة روبوتية من كوريا الجنوبية، إلى جانب الإطارات الطبية وشبه الطبية.

ويوفر هذا الأسلوب الجراحي المتطوّر دقّة أعلى، و تدخلًا و مضاعفات أقل، وتعافيًا أسرع للمريض، ويمثّل نقلة حقيقية في الجراحة الدقيقة بتونس.

وقد تم هذا الإنجاز بالتعاون مع قسم الجراحة العامة “ب” بإشراف الأستاذ رمزي نويرة وفريقه، وبدعم تقني من الخبراء الكوريين، وفق وزارة الصحة.