الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 21)- النادي الافريقي يفوز على شبيبة العمران بثلاثية نظيفة ويعزز موقعه في الصدارة..

عزز النادي الافريقي موقعه في صدارة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر فوزه على شبيبة العمران بثلاثية نظيفة اليوم الاحد بملعب رادس لحساب الدفعة الثالثة من الجولة الحادية والعشرين.

وسجل اسامة بوقرة (52) وفراس شواط (59) وغيث الزعلوني (من ركلة جزاء 90 ز5) اهداف فريق الاحمر والابيض الذي رفع رصيده بفضل هذا الفوز الثالث عشر في البطولة الى 45 نقطة.

وفي المقابل تجمد رصيد شبيبة العمران الذي تلقى هزيمته العاشرة عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وعاد النادي الصفاقسي الى سكة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين وذلك عقب فوزه خارج القواعد على اتحاد بنقردان بهدف دون رد.

ويدين نادي عاصمة الجنوب بالفوز الى لاعبه ريان الدربالي (59) رافعا رصيد فريقه الى 39 نقطة في المرتبة الرابعة في حين تجمد رصيد اتحاد بنقرادن عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق الاتحاد المنستيري من جهته فوزا عريضا على ضيفه الترجي الجرجيسي بثلاثية نظيفة حملت توقيع مالك الميلادي من ركلة جزاء (11) وفخرالدين بن يوسف في مناسبتين (55 ض ج و90).

ورفع نادي عاصمة الرباط رصيده الى 36 نقطة في المركز الخامس في حين بقي رصيد الترجي الجرجيسي الذي مني بهزيمته الثانية على التوالي 26 نقطة في المركز السابع رفقة نجم المتلوي.